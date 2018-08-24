Немного изменить карту в скрипте на сайте. Сайт на Битрикс

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

Нужно дорисовать Крым к России на карте. Карта статическая с подсветкой офисов (на данный момент Россия без Крыма).  Карта в svg там скрипт вставлен. Источник скрипта есть.

Вот фото..

7 лет назад
guest_15187883344068
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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