Есть категория товара, карточка товара, страница поиска и другие страницы Надо решение их выводить как тут http://flake.pusku.com/Aparat/catalogue.html они прописаны стилями: автоматические назначение - (например новый товар, количество меньше чем было, участвует в акции)ручное ...
Доработать интернет-магазин на woocomerce
Здравствуйте. Вот ТЗ.
сайт https://nobrandleather.com/collections/origami/phone-accessories/origami-leather-iphone-case-3/
Страница товара:
1. Цена в этом блоке - https://tppr.me/nHYmo должна формироваться автоматически;
2. Внизу страницы, где скидка должно быть красным как на дизайне - https://tppr.me/
Sb8Qi;
3. Доработать пункт кастомизации товара такой как "Monogram", а именно текст,
который мы пишем должен отображаться и на самом изделии (картинке справа), и
должны быть доступные 10 стандартных вариантов шрифтов на выбор - https://tppr.me/
1B0S6;
4. Убрать скобки возле названия товара в заголовке блока кастомизации - https://tppr.me/
Kwnx3;
5. Фраза "or just order as pictured above" должна быть под заголовком блока
кастомизации, а не информации;
6. Выбор цвета, должен быть реализован не через цвет и имя, а через картинку и имя как
в дизайне - https://tppr.me/seeuD;
7. В мобильной версии страница товара, скрыть видео и фото 2 штуки, а оставить только
слайдер и без возможности его открытия просто свайпы влево вправо на картинке;
8. На первом экране добавить стрелку вниз, чтобы пользователь видел что есть что-то
ниже;
9. При нажатии на кнопку "CUSTOMISE YOURS" в первом блоке нужно чтобы плавно с
анимацией скролило на блок кастомизации, а не резко бросало;
Страница предпросмотра товара, например https://nobrandleather.com/category/travel/
1. При наведении на товар - убрать zoom картинки. И появляются следующие кнопки с
тектом в них https://tppr.me/6Fyz , первая "Buy me" и вторая "Customise me", описание
что они делают находится в скриншоте. Функция quick view убирается;
2. На сколько возможно чтобы при наведении на товар у нас менялась картинка, нужно
реализовать как на https://grovemade.com/shop/ ;
Общие задачи по сайту
1. Внизу, в footer в его левую часть добавить email - [email protected];
2. Подключить к сайту facebook месседдер;
3. Заменить весь шрифт на проекте на Helvetica и заголовки на Helvetica (Extra) Bold;
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