Доработать интернет-магазин на woocomerce

Здравствуйте. Вот ТЗ.

сайт https://nobrandleather.com/collections/origami/phone-accessories/origami-leather-iphone-case-3/

Страница товара:

1. Цена в этом блоке - https://tppr.me/nHYmo должна формироваться автоматически;

2. Внизу страницы, где скидка должно быть красным как на дизайне - https://tppr.me/

Sb8Qi;

3. Доработать пункт кастомизации товара такой как "Monogram", а именно текст,

который мы пишем должен отображаться и на самом изделии (картинке справа), и

должны быть доступные 10 стандартных вариантов шрифтов на выбор - https://tppr.me/

1B0S6;

4. Убрать скобки возле названия товара в заголовке блока кастомизации - https://tppr.me/

Kwnx3;

5. Фраза "or just order as pictured above" должна быть под заголовком блока

кастомизации, а не информации;

6. Выбор цвета, должен быть реализован не через цвет и имя, а через картинку и имя как

в дизайне - https://tppr.me/seeuD;

7. В мобильной версии страница товара, скрыть видео и фото 2 штуки, а оставить только

слайдер и без возможности его открытия просто свайпы влево вправо на картинке;

8. На первом экране добавить стрелку вниз, чтобы пользователь видел что есть что-то

ниже;

9. При нажатии на кнопку "CUSTOMISE YOURS" в первом блоке нужно чтобы плавно с

анимацией скролило на блок кастомизации, а не резко бросало;

Страница предпросмотра товара, например https://nobrandleather.com/category/travel/

1. При наведении на товар - убрать zoom картинки. И появляются следующие кнопки с

тектом в них https://tppr.me/6Fyz , первая "Buy me" и вторая "Customise me", описание

что они делают находится в скриншоте. Функция quick view убирается;

2. На сколько возможно чтобы при наведении на товар у нас менялась картинка, нужно

реализовать как на https://grovemade.com/shop/ ;

Общие задачи по сайту

1. Внизу, в footer в его левую часть добавить email - [email protected];

2. Подключить к сайту facebook месседдер;

3. Заменить весь шрифт на проекте на Helvetica и заголовки на Helvetica (Extra) Bold;