Установить плагин - попаg c кнопкой. WordPress

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Закрыт3 заявки166 просмотров

Добрый день!

На сайт нужно попап форма адаптированная под моб (сайт без адаптива. нет моб версии).

нашел парочку но или версия не опдходит или нет моб адаптации.

https://ru.wordpress.org/plugins/modal-window/

https://wordpress.org/support/plugin/modal-popup/reviews/?filter=1

Хочу выводить текст и кнопку.

Оплата - договорная

Сроки - 1-2 дня

WordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров