Составить регулярное выражение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Здравствуйте

нужно составить регулярное выражение

подробности в прикрепленном файле

спасибо!

7 лет назад
webmaster17
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров