Бот для WhatsApp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок151 просмотр

Необходимо создать простой бот для WhatsApp, первыми сообщениями собираем у человека информацию (данные), которые необходимы в расчёте. После чего на основе этих данных производим расчёт объекта.

7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров