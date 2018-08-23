Написать парсер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Требуется разработать программное обеспечение для отдела продаж (сфера автозапчасти). Основная задача ПО – проценка товаров в автоматическом режиме по нескольким или одному источнику (сайту, порталу).  

Техническое задание на парсер сайта, а также дополнительную информацию прилагаю. 

Результат работы  рабочая программа. 

7 лет назад
vufoheh
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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