Требуется удалить циклические ссылки на сайте на WordPress: 1. Из логотипа при нахождении на главной 2. Из меню при нахождении на странице (в т.ч. в рубрике)
Требуется разработать калькулятор на WordPress
Требуется full-stack программист WordPress, для разработки калькуляторов с возможностью управления из административной части и записи результатов расчета в личном кабинете пользователя.
Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.
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