Требуется разработать калькулятор на WordPress

Требуется full-stack программист WordPress, для разработки калькуляторов с возможностью управления из административной части и записи результатов расчета в личном кабинете пользователя.

Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.