Требуется разработать калькулятор на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Требуется full-stack программист WordPress, для разработки калькуляторов с возможностью управления из административной части и  записи результатов расчета в личном кабинете пользователя.

Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору и желательно на долгосрочные отношения ,на перспективу.

WordPress
7 лет назад
Fghgh
31 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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