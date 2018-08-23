ЗадачаНеобходимо сделать дополнительный функционал для ИМ на Laravel 1. сделать админ часть по заполнению 3-х таблиц 2. реализовать работу сайта на поддоменах 3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента ...
Сменить домен и перенести сайт в новую панель хостинга
Здравствуйте. Нужно Сменить домен и перенести сайт на новый домен в другую панель хостинга. Обе панели таймвеб.
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