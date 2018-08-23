Разовая помощь

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки178 просмотров

Нужна разовая помощь по скрипту, несколько мелких правок

7 лет назад
SeoproS
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад
$5
1 день
Отлично справился. Разбирается в js, рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад