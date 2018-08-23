Команда стартапа ищет вэб-разработчика для окончания разработки финансового проекта. Не пирамида, не блокчейн. Доверительное управление на обычных финансовых рынках. Желателен опыт предыдущего участия в подобных проектах или хотя бы минимальное понимание вопросов ...
Парсер музыки с VK по API.я.ws (Модуль для DLE)
Есть сервис Я.WS (аналог api вконтакте)
Кратно о нём:
Это аналог api vk (вконтакте)
- audio.search - вы сможете легко подключиться и получить доступ к огромной базе с музыкой, методы:
- search - поиск песен,
- audio.get - получить или скачать mp3 по id,
- recom - рекомендации,
- lyrics - текст песни,
- popular - популярные песни.
На самом сайте есть описание методов и примеры, я всё предотсавлю (прикрепил файлик с примерами!). так же есть скрипт с ихнено сайта, может он поможет в написании.
Что нужно:
Нужно написать модуль для DLE, поиск и парсинг треков с их загрузкой на сервер.
Будет 1 старница
с выводом Новинок - https://vk.com/audios468094673?section=recoms_block&type=PUkLGlpXADkvD0tMBABHRDYKDhNqQBIWI0lTVFZVHwcqBA5USA
Если какойто песни нет на сайте, после клика по неё идёт запрос на API и добавление трека на сайт.
пример в скрпите сделано так:
Все новинки имеют такой урл - /public/api.add.php?id=-147845620_456251875
После клика Идёт проверка наличия трека в базе, если трека, нет идёт запрос на добавление, если есть перекидывает на станицу с треком.
+Встроить поиск музыки VK в обычный DLE поиск /index.php?do=search
С перва идёт выдача того что найдено на сайте, следом 10 - 20 результатов VK.
И так же, если пользователь кликает на трек, идёт поиск его в базе, добавление и переадресация на сам трек.
Подробнее о Добавление песни
Добавление треков реализованна через обычные новости, есть поле заголовок, делённый заголовок на до и после -(тире), Вермя, ссылка на трек, Текст-песни (тоже должен парсится!), Качество и размер.
Жду цену.
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