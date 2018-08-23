Парсер музыки с VK по API.я.ws (Модуль для DLE)

Есть сервис Я.WS (аналог api вконтакте)

Кратно о нём:

Это аналог api vk (вконтакте)

- audio.search - вы сможете легко подключиться и получить доступ к огромной базе с музыкой, методы:

- search - поиск песен,

- audio.get - получить или скачать mp3 по id,

- recom - рекомендации,

- lyrics - текст песни,

- popular - популярные песни.

На самом сайте есть описание методов и примеры, я всё предотсавлю (прикрепил файлик с примерами!). так же есть скрипт с ихнено сайта, может он поможет в написании.

Что нужно:

Нужно написать модуль для DLE, поиск и парсинг треков с их загрузкой на сервер.

Будет 1 старница

с выводом Новинок - https://vk.com/audios468094673?section=recoms_block&type=PUkLGlpXADkvD0tMBABHRDYKDhNqQBIWI0lTVFZVHwcqBA5USA

Если какойто песни нет на сайте, после клика по неё идёт запрос на API и добавление трека на сайт.

пример в скрпите сделано так:

Все новинки имеют такой урл - /public/api.add.php?id=-147845620_456251875

После клика Идёт проверка наличия трека в базе, если трека, нет идёт запрос на добавление, если есть перекидывает на станицу с треком.

+Встроить поиск музыки VK в обычный DLE поиск /index.php?do=search

С перва идёт выдача того что найдено на сайте, следом 10 - 20 результатов VK.

И так же, если пользователь кликает на трек, идёт поиск его в базе, добавление и переадресация на сам трек.

Подробнее о Добавление песни

Добавление треков реализованна через обычные новости, есть поле заголовок, делённый заголовок на до и после -(тире), Вермя, ссылка на трек, Текст-песни (тоже должен парсится!), Качество и размер.

Жду цену.