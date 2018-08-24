Настроить сервер

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

настроить сервер и подвязать домен к серверу

7 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад
$8
2 дня
Дмитрий очень быстро все сделал, постоянно был на связи. Доволен сотрудничеством. Буду рекомендовать
Отличный заказчик, четко поставленное задание, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад