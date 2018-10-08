Необходимо доработать существующий сайт на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок198 просмотров

Необходимо доработать существующий сайт -https://zakonpravo.kz

CMS Wordpress

1. В мобильную версию данного сайта необходимо добавить Иконку WhatsApp, и иконку "Трубка телефона", при нажатии на которую будет появляться список телефонных номеров и адрес электронной почты. (Пример во вложении)

2. Нужно добавить вкладку "Отзывы", в которой клиенты могли бы оставлять свои комментарии. Но, перед тем как отзыв появится на странице, он должен пройти модерацию.

3. Количество выигранных дел, решенных споров, довольных клиентов должно возрастать автоматически.(по 2-3 в неделю)

4. Архив статей должен располагаться в виде барабана.

WordPress
7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

sanjarbek89
Санжар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$40
3 дня
Санжар хорошо справился с работой. Выполнил все оперативно и качественно. Рекомендую.
Задачу поставили грамотно, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sanjarbek89
Санжар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад