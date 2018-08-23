Есть купленный шаблон Opencart. Нужно его переделать по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14ZTW71DSCCojWV5o-y2IoO6NJpMoZSVxgtjXS_8U-gI/edit?usp=sharing
Настроить цель - конверсию в "Google Аналитика"
Настроить цель - конверсию в "Google Аналитика" Подробнее в ТЗ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Наш сайт: http://anutafit.ru 1. В разделе http://anutafit.ru/tarify/ каждый товар должен складываться из программы и уровня сложности (пока при выборе программы и уровня сложности он подтягивает только описание и стоимость уровня сложности) 2. Реализовать до конца разные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Поправить калькулятор на сайте тут т3 https://goo.gl/w1YG7n от вас сроки и бюджетВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
https://gisinfo.ru ну или того, кто теоретически умеет работать с такой штукой. необходима возможность привязывать объекты по координатам к карте, вот, собственно и все. кто умеет, пишите в личку обсудим цены сроки, и ...Закрыт7 лет назад
- $35
Нужно "соединить" Битрикс 24 и Тинькофф Оплату. Подробности исполнителю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо на все страницы и кнопки сайта profline-sb.ru вставить код. Пример кода Скопируйте приведенный ниже код и вставьте его между тегами на каждой странице сайта. Глобальный тег нужно установить только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Правки по сайту сделать CMS WordpressТехническое Задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо доработать магазин на okaycms она же модифицированная simplacms ТЗ в аттаче Интересует цена, срок и опыт работы с этой cmsЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать верстку и натянуть на админку OpenCart (рассматриваю альтернативные движки, но предпочтительно этот) Сверстать нужно по PSD макету, так же есть ТЗ общее и пояснение как что ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо исправить или дописать скрипт для сайта. Суть в следующем: Сайт сделан в конструкторе tilda на первом экране используется галерея в которую по средствам блоков T123 (добавление html кода) добавляется ...Закрыт7 лет назад