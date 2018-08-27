Переделать/переверстать шаблон Opencart

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Есть купленный шаблон Opencart. Нужно его переделать по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14ZTW71DSCCojWV5o-y2IoO6NJpMoZSVxgtjXS_8U-gI/edit?usp=sharing

Opencart
7 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$60
3 дня
Все отлично!
Все хорошо, спасибо за работу, рекомендую

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад