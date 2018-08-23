https://gisinfo.ru ну или того, кто теоретически умеет работать с такой штукой. необходима возможность привязывать объекты по координатам к карте, вот, собственно и все. кто умеет, пишите в личку обсудим цены сроки, и ...
Поправить калькулятор на сайте
Поправить калькулятор на сайте тут т3 https://goo.gl/w1YG7n
от вас сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $35
Нужно "соединить" Битрикс 24 и Тинькофф Оплату. Подробности исполнителю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо на все страницы и кнопки сайта profline-sb.ru вставить код. Пример кода Скопируйте приведенный ниже код и вставьте его между тегами на каждой странице сайта. Глобальный тег нужно установить только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Правки по сайту сделать CMS WordpressТехническое Задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо доработать магазин на okaycms она же модифицированная simplacms ТЗ в аттаче Интересует цена, срок и опыт работы с этой cmsЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать верстку и натянуть на админку OpenCart (рассматриваю альтернативные движки, но предпочтительно этот) Сверстать нужно по PSD макету, так же есть ТЗ общее и пояснение как что ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо исправить или дописать скрипт для сайта. Суть в следующем: Сайт сделан в конструкторе tilda на первом экране используется галерея в которую по средствам блоков T123 (добавление html кода) добавляется ...Закрыт7 лет назад
ТЗ вышлю кандидатамВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно внести пару правок по верстке в моб. версии и внести изменения блоков на страницах десктопной версии, подробное ТЗ вышлю кандидатамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Есть сайт с онлайн-созданием свадебных приглашений с возможностью скачивания полученных приглашений в формате pdf/jpeg. Надо сделать так, чтобы на странице оформленного заказа перед скачиванием архива пользователь мог выбрать опцию "Контур для обрезки" ...Закрыт7 лет назад