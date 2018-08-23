Доработки верстки и функционала сайта на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Нужно внести пару правок по верстке в моб. версии и внести изменения блоков на страницах десктопной версии, подробное ТЗ вышлю кандидатам

Joomla
7 лет назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров