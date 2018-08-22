Доработки интернет-магазина (интегрировать верстку в цмс Битрикс)

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Закрыт5 заявок115 просмотров

Здравствуйте. В поисках фрилансера.

Доработки в интернет-магазине на битрикс (дизайн и верстка не нужны)!

Нужно интегрировать верстку в цмс Битрикс.

7 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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