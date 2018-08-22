Подключение сайта к api лидогенератора

Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский.

Подключение происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано

"наш текст" в корень сервера, назвать как удобно, затем вышлите мне ссылку на этот файл.

2. После этого, мы они сгенерируют пиксель код и вышлят мне. Вы должны

будите разместить его на сайте. На той странице, которая

появляется после оплаты.