дело в чем, некоторые товары нашего сайта на маркете выдаются в не профильных разделах , например вот так https://yadi.sk/d/kUnFktdM3ZJksh сам маркет оценивает куда что поместить по категории. Категория передается с помощью элемента в описании товарного ...
Подключение сайта к api лидогенератора
Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский.
Подключение происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано
"наш текст" в корень сервера, назвать как удобно, затем вышлите мне ссылку на этот файл.
2. После этого, мы они сгенерируют пиксель код и вышлят мне. Вы должны
будите разместить его на сайте. На той странице, которая
появляется после оплаты.
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