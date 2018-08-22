Подключение сайта к api лидогенератора

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

    Нужно подключить сайт к API лидогенератора, по партнерской программе, сайт американский.

   Подключение  происходит в два шага:1. Потребуется разместить текстовый файл, в котором будет указано

"наш текст" в корень  сервера, назвать  как удобно, затем вышлите мне ссылку на этот файл.

2. После этого, мы они сгенерируют пиксель код и вышлят мне. Вы должны

будите разместить его на сайте. На той странице, которая

появляется после оплаты.

Лидогенерация
7 лет назад
mrRoi
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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