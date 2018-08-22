Встроить трансляции Hangouts On Air в сервис

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Закрытнет заявок147 просмотров

В сервис встроить вместо текущей системы трансляций и вывод проведенных сохраненных вебинаров по ссылке (плеер ютуб). 

Сервис: mobcloud.rocketnet.pro 

Нужны предварительно стоимость и сроки. 

Пишите по контактам указанным в профиле. Здесь не отвечаю.

7 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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