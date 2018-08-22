Модифицировать прошивку Klipper на питоне

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1.добавить поддержку нескольких нагревательных слоев

в ней есть поддержка нескольких двигателей и нагревательного стола, на этой основе сделать поддержку слоев

Напишите опыт и цену.

Python
7 лет назад
SergYog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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