Кастомизировать Socialengine4

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок177 просмотров

Есть проект на Socialengine4

Требуется кастомизировать модули по ТЗ и подтянуть дизайн.

Работа и оплата будет поэтапно.

ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет.

Нет, не будет.

Совсем.

Даже если супер отзывы.

Даже если договор. 

СБР возможна.

7 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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