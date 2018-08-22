Здравствуйте! Необходимо переделать сайт (скрипт) на php. Имеется готовое решение (скрипт) для работы с api сервисом, но его нужно, грубо говоря, "переделать", т.е. функционал остается примерно тот же, но нужно видоизменить внешний вид этого ...
Создание Сайта парсера товаров для СП
Нужно сделать сайт для парсера товаров для совместных покупок ( ВКОНТАКТЕ ). Примеры сайта http://bazasadovod.ru либо https://parser.plus
Ненужно все делать 1 в один
Требования:
Современный, чистый, легкий и функциональный!!!
В шапке должно быть меню минимум из 4х пунктов + пункт ВОЙТИ
Должен присутствовать блок НАШИ преимущества (если для дизайна нужно будет описать их пишите опишу)
Должны присутствовать блоки групп социальных сетей vk.com
Блок отзывов,
Возможность разместить рекламный блок в шапке
Блок с тарифами для клиентов
Блок поделится в социальных сетях (маил, вк, фб, ок)
Блок о том как пользоваться сервисом или ссылка на страницу с описанием (описание возможно как видео так текст)
Последовательность блоков на ваше усмотрение
Инициатива и оригинальность приветствуются))
Дополнение
как пользоваться сервисом желательно сделать блок с видео
Заявки фрилансеров
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