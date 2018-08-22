Создание Сайта парсера товаров для СП

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки199 просмотров

Нужно сделать сайт для парсера товаров для совместных покупок ( ВКОНТАКТЕ ). Примеры сайта http://bazasadovod.ru либо https://parser.plus 

Ненужно все делать 1 в один  

Требования:  

Современный, чистый, легкий и функциональный!!!  

В шапке должно быть меню минимум из 4х пунктов + пункт ВОЙТИ  

Должен присутствовать блок НАШИ преимущества (если для дизайна нужно будет описать их пишите опишу)  

Должны присутствовать блоки групп социальных сетей vk.com  

Блок отзывов,  

Возможность разместить рекламный блок в шапке 

Блок с тарифами для клиентов  

Блок поделится в социальных сетях (маил, вк, фб, ок)  

Блок о том как пользоваться сервисом или ссылка на страницу с описанием (описание возможно как видео так текст)  

Последовательность блоков на ваше усмотрение  

Инициатива и оригинальность приветствуются))  

Дополнение  

как пользоваться сервисом  желательно сделать блок с видео   

7 лет назад
fafewa
Андрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров