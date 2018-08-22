Создание Сайта парсера товаров для СП

Нужно сделать сайт для парсера товаров для совместных покупок ( ВКОНТАКТЕ ). Примеры сайта http://bazasadovod.ru либо https://parser.plus

Ненужно все делать 1 в один

Требования:

Современный, чистый, легкий и функциональный!!!

В шапке должно быть меню минимум из 4х пунктов + пункт ВОЙТИ

Должен присутствовать блок НАШИ преимущества (если для дизайна нужно будет описать их пишите опишу)

Должны присутствовать блоки групп социальных сетей vk.com

Блок отзывов,

Возможность разместить рекламный блок в шапке

Блок с тарифами для клиентов

Блок поделится в социальных сетях (маил, вк, фб, ок)

Блок о том как пользоваться сервисом или ссылка на страницу с описанием (описание возможно как видео так текст)

Последовательность блоков на ваше усмотрение

Инициатива и оригинальность приветствуются))

Дополнение

как пользоваться сервисом желательно сделать блок с видео