Ускорить загрузку сайта в ПС

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Сайт на Опенкарте, нужно ускорить загрузку для поисковых систем - тут все видноhttps://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=blacktel.ru&tab=desktop

Opencart
7 лет назад
Andrey3G
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров