Система для онлайн тестирования с активацией по ключам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок244 просмотра

Нужно создать систему для онлайн тестирования с активацией теста по ключу. Тест внутри себя содержит много тестов и генерирует общую сводку и отчет по каждому прошедшему.

7 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$150
100 дней
Шикарный исполнитель! Спасибо большое за работу Юра! И особо за терпение.
Спасибо за такой отзыв. Взаимно. Остались исключительно положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад