Нужно доработать систему тикетов, а именно Добавляем таблицу “предприятия”, в которой поля id, и настроек есть для каждого предприятия а также есть поле parent - в нулевом предприятии, верхнем - оно нулевое, все предприятия ниже входят ...
Система для онлайн тестирования с активацией по ключам
Нужно создать систему для онлайн тестирования с активацией теста по ключу. Тест внутри себя содержит много тестов и генерирует общую сводку и отчет по каждому прошедшему.
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