Настройка шаблона Wordpress

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Нужно отредактировать шаблон.  

В ряду на главной странице должно помещаться не 3, а 4 записи. Логотип должен занимать 3/4 от длины рубрик в шапке и размещен по центру. 

Изменить шрифт, увеличив высоту, сделав похожим на шрифт логотипа (использован TrajanPro-Regular), сорани имеющийся стиль написания крупными буквами. Все рубрики должны помещаться в ряд и отредактированы по центру.  

Шапка: Главная, О проекте, Фильмы, Книги, Подкасты, Рецензии, Статьи, Интервью, События.  Внизу: О проекте, Вакансии, Контакты,  Ошибки и пожелания, Рекламодателям 

Добавить анимацию для записей на главной странице, чтобы у картинок появлялась красная окантовка, при наведении курсора, как в этой теме https://wordpress.com/theme/rebalance Цвет должен совпадать с цветом лого (EF0A0A, R:239 G: 10 B: 10). Так же добарить похожую анимацию к рубрикам в шапке. 

При публикации записи на главной странице стала обрезаться картинка, необходимо, чтобы помещался весь постер целиком, как в начальных записях Фон оставить таким же (был, с небольшим уклоном в серый цвет), шрифт черный и красная анимация. 

В самих записях необходимо добавить меню слева или просто мета под запись, где будет размещаться выходная информация с именем режиссера, годом выпуска и актерским составом. Под ним может располагаться список рубрик или недавние записи, которые можно было бы пролистать (здесь на ваше усмотрение). В шапке записи нужно отредактировать картинку, по ширине  записи+меню слева, но по вертикали ее необходимо уменьшить на четверть, чем есть сейчас. Текст на картинке в записи оставить белым, все остальное (ссылки на соцсети, тэги и дату), тоже сделать белым. 

Шаблон можно оставить тот же или выбрать другой, если так будет проще выполнить редактуру. В конце возможны небольшие доработки. 

  

Откликаясь указывайте стоимость и сроки выполнения. 

Сайт the-review.ru, использованный шаблон FreeBook.

WordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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