У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот. А новость там состоит из 5 полей: заголовоккартинкаэмоциикомментарииссылка на переходПример в приложении Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в ...
Настройка шаблона Wordpress
Нужно отредактировать шаблон.
В ряду на главной странице должно помещаться не 3, а 4 записи. Логотип должен занимать 3/4 от длины рубрик в шапке и размещен по центру.
Изменить шрифт, увеличив высоту, сделав похожим на шрифт логотипа (использован TrajanPro-Regular), сорани имеющийся стиль написания крупными буквами. Все рубрики должны помещаться в ряд и отредактированы по центру.
Шапка: Главная, О проекте, Фильмы, Книги, Подкасты, Рецензии, Статьи, Интервью, События. Внизу: О проекте, Вакансии, Контакты, Ошибки и пожелания, Рекламодателям
Добавить анимацию для записей на главной странице, чтобы у картинок появлялась красная окантовка, при наведении курсора, как в этой теме https://wordpress.com/theme/rebalance Цвет должен совпадать с цветом лого (EF0A0A, R:239 G: 10 B: 10). Так же добарить похожую анимацию к рубрикам в шапке.
При публикации записи на главной странице стала обрезаться картинка, необходимо, чтобы помещался весь постер целиком, как в начальных записях Фон оставить таким же (был, с небольшим уклоном в серый цвет), шрифт черный и красная анимация.
В самих записях необходимо добавить меню слева или просто мета под запись, где будет размещаться выходная информация с именем режиссера, годом выпуска и актерским составом. Под ним может располагаться список рубрик или недавние записи, которые можно было бы пролистать (здесь на ваше усмотрение). В шапке записи нужно отредактировать картинку, по ширине записи+меню слева, но по вертикали ее необходимо уменьшить на четверть, чем есть сейчас. Текст на картинке в записи оставить белым, все остальное (ссылки на соцсети, тэги и дату), тоже сделать белым.
Шаблон можно оставить тот же или выбрать другой, если так будет проще выполнить редактуру. В конце возможны небольшие доработки.
Откликаясь указывайте стоимость и сроки выполнения.
Сайт the-review.ru, использованный шаблон FreeBook.
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