Необходимо разобраться с настройками PHP на сайте 1С Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок120 просмотров

Платформа давно не обновлялась, сейчас проплатили  обновления, часть из них не встает, необходимо разобраться в ошибках и исправить.

PHP
7 лет назад
yrubl
Юри 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров