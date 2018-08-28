Сделать, чтобы загрузка сайта была меньше 1 секунды

Доброго дня!

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Есть сайт, сверстан вручную https://prazdnikilux.ru/yubilei.html

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Сделать чтобы загрузка была меньше 1 секунды

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Ищу человека с реальным опытом, который достигал таких показателей

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Измеряем этим ресурсом https://tools.pingdom.com/

(место измерения Stockholm, Sweden http://joxi.ru/xAeEooeSp6509A )

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Это вполне реальная задача, вот пример объемного сайта, который загружается меньше секунды http://grebenukresulting.ru/

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Если Вы предложите что-то переверстать или что либо другое - важно чтобы все работало корректно также как сейчас, и на ПК и на мобильных все также отображалось как сейчас (!) чтобы все формы отправлялись во всех бразурерах, в том числе и мобильных браузерах

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты и каждая 0,1 секунда загрузки больше чем 1 секунда - также - 10% от оплаты