Интеграция Битрикс24 с сайтом

Требуется сделать интеграцию Битрикс24 с сайтом cveto-master.ru/.

Проблема: при передаче данных в Битрикс с помощью AJAX запроса, возникает ошибка – Не заполнены обязательные поля "Имя" или "Фамилия". То есть запрос работает и идёт точно по адресу, но передаваемый объект находится не в том формате.

Задача: привести объект jQuery в нужный формат, чтобы приём данных на стороне Битрикс произошел без ошибки заполнения полей. Интеграция должна происходить со страницей Корзина: при нажатии на кнопку Оформить заказ, выше заполненные поля должны передаваться в Сделку в Битрикс.

Сайт работает на связке HTML и jQuery.