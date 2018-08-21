Интеграция Битрикс24 с сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Требуется сделать интеграцию Битрикс24 с сайтом cveto-master.ru/.  

Проблема: при передаче данных в Битрикс с помощью AJAX запроса, возникает ошибка – Не заполнены обязательные поля "Имя" или "Фамилия". То есть запрос работает и идёт точно по адресу, но передаваемый объект находится не в том формате.  

Задача: привести объект jQuery в нужный формат, чтобы приём данных на стороне Битрикс произошел без ошибки заполнения полей. Интеграция должна происходить со страницей Корзина: при нажатии на кнопку Оформить заказ, выше заполненные поля должны передаваться в Сделку в Битрикс. 

Сайт работает на связке HTML и jQuery.

AJAXHTMLjQuery
7 лет назад
guest_1534821004377
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров