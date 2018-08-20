Add-ins для fusion 360

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Добавить в toolbar fusion 360 несколько  коммманд. 

Это нужно что бы для них можно было применить горячие клавиши. 

Нужна команда fix/unfix 

Look at 

и другие 

книгу по Api есть. 

примеры кодов тоже. 

задание на подобие такого 

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/pin-feature-to-toolbar/m-p/8118142

7 лет назад
fafewa
Андрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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