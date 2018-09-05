Модуль-парсер для DLE видео с сайта Rutube.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка166 просмотров

Нужно написать модуль под DLE с сайта Rutube принцип работы: указывается url новости на сайте Rutube, парситься вся информация, титле, дискриптион, код для вставки видео и т.д. На сайте Rutube предоставляется API.

DLE
7 лет назад
pupweblancapup
Костик 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_Evgen
Евгений 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$20
3 дня
Благодарю за работу, все выполнено согласно тз, в срок и на высшем уровне.
Благодарю за сотрудничество, всё на уровне.

Заявки фрилансеров

mr_Evgen
Евгений 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад