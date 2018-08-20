Ищу Nodejs-профи для доработки существующего скрипта

Нужно модифицировать существующий скрипт Nodejs, который должен проходить авторизацию на сервер SellerCentral Amazon с помощью Headless Chrome. После чего должен запускать HTTP-сервер и ожидать команд через API.

Команды через API две - 1. выполнить запрос GET или POST по указанному адресу. 2. завершить сессию.

Работы для знающего человека - на 4-5 часов.