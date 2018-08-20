Разработать и сверстать блог с форумом

1. сверстать в perfect pixel адаптивный дизайн для блога и форума (приложу psd формат на 4 разрешения), разрешение сайта ограничено максимальным разрешением psd; фоновые полоски у шапки и линии футера должны растягиваться

2. установить последнюю версию форума на phpbb и блога на wordpress

3. подключить спрайт-png иконок

4. нужно чтобы сайт отображался корректно во всех известных браузерах (safari, mozilla, google chrome, yandex browser, opera, explorer)

5. валидный и оптимизированный код

6. еженедельный показ сделанного и в конце срока рабочий вариант залить на сайт

вкратце основные элементы нужно сделать:

а) закрытый раздел со статьями

б) модуль, где в админке вставляются ссылки на внешние сайты, каждой ссылке задается количество кликов (это переходы по ссылке), после исчерпания кликов, ссылка меняется на следующую с заданным количеством кликов, после того как клики исчерпаются у всех ссылок, то количество кликов обновляется к тому количеству которое изначально задавалось...сам модуль вставляется в любом месте в тексте и присваивается название ссылки, и ссылки были закрыты от индексации поисковиками

в) посты с фильтром по городам

г) форум и блог связать в один личный кабинет и вход с регистрацией (через соц.сети или вводя данные)

д) сделать древовидные комментарии (вложенность до 3)

Макеты и полное тз в процессе общения.

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