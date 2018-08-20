На сайте http://gomeopat.kiev.ua/ при первом заходе на сайт, в шапке сайта просит загрузиться флеш-плейер, из-за этого гугл не дает полноценно рекламировать сайт, и, я думаю, из-за этого же плохо оценивает скорость загрузки сайта. Задача: ...
Разработать и сверстать блог с форумом
1. сверстать в perfect pixel адаптивный дизайн для блога и форума (приложу psd формат на 4 разрешения), разрешение сайта ограничено максимальным разрешением psd; фоновые полоски у шапки и линии футера должны растягиваться
2. установить последнюю версию форума на phpbb и блога на wordpress
3. подключить спрайт-png иконок
4. нужно чтобы сайт отображался корректно во всех известных браузерах (safari, mozilla, google chrome, yandex browser, opera, explorer)
5. валидный и оптимизированный код
6. еженедельный показ сделанного и в конце срока рабочий вариант залить на сайт
вкратце основные элементы нужно сделать:
а) закрытый раздел со статьями
б) модуль, где в админке вставляются ссылки на внешние сайты, каждой ссылке задается количество кликов (это переходы по ссылке), после исчерпания кликов, ссылка меняется на следующую с заданным количеством кликов, после того как клики исчерпаются у всех ссылок, то количество кликов обновляется к тому количеству которое изначально задавалось...сам модуль вставляется в любом месте в тексте и присваивается название ссылки, и ссылки были закрыты от индексации поисковиками
в) посты с фильтром по городам
г) форум и блог связать в один личный кабинет и вход с регистрацией (через соц.сети или вводя данные)
д) сделать древовидные комментарии (вложенность до 3)
Макеты и полное тз в процессе общения.
Оплата только через БС.
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