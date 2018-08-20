Сделать правки на опенкарт

Сайт - leto.org.ua.

1. Нужно настроить конверсионные цели в яндекс метрике: и добавить почту в рассылку заявок [email protected] Оформил заказ в корзине Добавил товар в корзину. Заказать звонок на главной. Рассчитать стоимость на главной. Купить в 1 клик-заказать звонок НА КАЖДОМ ТОВАРЕ.

2. Сделать перехват, как на сайте leto.net.ua. Он должен появляться не раньше 30 сек нахождение человека на сайте и при попытке выйти. Максимум, раз в 12 часов. Изменить скидку не -5%, а -10%

3. Проставить артикула для всех товаров, начиная от 00100 и дальше. И чтобы в след добавляемых товарах он автоматом подставлялся.

4. Сделать «современный, умный» поиск. Чтобы предлагал варианты при вводе. Чтобы при вводе на рус, показывал и англ результаты.

5. Добавить сюда вкладку «Видео» http://prntscr.com/kj7eco. Возможность в админке отдельно добавлять туда текст/видео, http://prntscr.com/kj7es06. Когда переходить в категории статей, должны сразу идти статьи, без изображения этого -http://prntscr.com/kj7foa