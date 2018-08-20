Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса по переезду на HTTPS. Сайт на самописном движке, несколько доработок от разных программистов. Возможны абсолютные ссылки.
Спарсить товары и залить на сайт wp
Спарсить товары и залить на сайт вордпресс
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