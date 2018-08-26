Переезд сайта на HTTPS.

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  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок183 просмотра

Деликатный переезд сайта в соответствии с рекомендациями Яндекса по переезду на HTTPS.

Сайт на самописном движке, несколько доработок от разных программистов.

Возможны абсолютные ссылки. 

7 лет назад
Domovoy1971
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Быстро и главное аккуратно!!! Спасибо.
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад