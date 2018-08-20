Программирование интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок184 просмотра

1.Сделать регистрацию/ авторизацию

2.Сделатьпоиск товаров на сайте

3.Сделать корзину/оплату товаров по карте

4.Добавление/удаление/редактирование товаров через админку

5.Товары по акции и товары хит продаж находятся в каталоге и в категории

акции/хит продаж

6.меню должно осуществлять выборку товара и выводить соответствующую категорию

7.Переключение страниц

8.Кнопки

9.Заказать звонок

10.Переход по каталогу товаров в футере в определенный раздел

Сроки выполнения по договоренности.

Работаем по предоплате 50 на 50.

7 лет назад
zolotoy1
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров