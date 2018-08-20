Тема для Wordpress

Добрый день,

Вы работаете с Wordpress? У меня есть логотип, фирменные цвета и установленный wordpress. Ищу человека, который создаст Theme или просто дизайн для сайта с 4-мя разделами. Это будет One-page сайт, например: http://www.officeline.se/kampanj/, https://www.ethereum.org/, https://expend.io/

Интересует цена, условия работы и сроки выполнения.

Спасибо!

Станислав