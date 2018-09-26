Преобразовать excel в xml

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок165 просмотров

У нас excel файл с прайсом. Необходимо его преобразовать в соответствии с правилами оформления в xml. 

Прикладываю прайс и правила xml.

7 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
2 дня
всё отлично
Хороший добросовестный заказчик. Понятно объясняет. С оплатой проблем нет

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад