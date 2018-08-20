Битрикс 24 Генерация названия сделки

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Закрыт1 заявка145 просмотров

1) Нужно генерировать название при создании сделки. (Возможно через API) Инициалы Фамилия и имя (МИ), номер недели, и сквозной номер сделки с учетом того что сделка может быть создана. Например "МИ 3301" Далее мы можем написать любой текст. 

Пример: МИ 3110 Bella Vita изготовление вывески 

2) Передать название сделки и реквизиты контакта в xml.

7 лет назад
Clear38
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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