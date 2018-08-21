Доработка сайта на Bitrix + мелкая правка wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Если коротко, для сайта на Bitrix что требуется: поставить в шапке ссылку или кнопку, и для неё сделать форму с полями  имя, телефон, email, написать текст, фото,  - сообщение должно приходить на почту админу.  

Вторая правка - скрыть вывод описаний категорий каталога непосредственно в списке категорий (оставив только внутри категорий).

И третья правка касается js меню на сайте вордпресс, мелкая правка.

Детальное описание пришлю. 

JavaScriptWordPress
7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Результат порадовал - реализовали всё как надо, без недочётов!
Хороший заказчик! Понятная постановка задачи.

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад