Доработка сайта на Bitrix + мелкая правка wordpress

Если коротко, для сайта на Bitrix что требуется: поставить в шапке ссылку или кнопку, и для неё сделать форму с полями имя, телефон, email, написать текст, фото, - сообщение должно приходить на почту админу.

Вторая правка - скрыть вывод описаний категорий каталога непосредственно в списке категорий (оставив только внутри категорий).

И третья правка касается js меню на сайте вордпресс, мелкая правка.

Детальное описание пришлю.