Плагин для загрузки мп3 треков на сайт

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Завершен5 заявок278 просмотров

Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части  предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать название альбома и год выпуска, после чего можно будет загрузить первый файл и отредактировать название трека, которое будет отображаться в музыкальном плеере. Количество полей должно изменяться динамически, так как оно зависит от количества песен в альбоме.

Также подобный функционал необходимо организовать на клиентской части сайта, чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять свои альбомы и отправлять на утверждение администратору ресурса.

Результатом работы плагина должно быть добавление в запись после первого абзаца кода для яваскрипт плеера следующего вида:

Не знаю видно ли прикреплённую картинку, вот здесь на всякий случай разместил: http://russian.hiphop/addtracks.jpg

JavaScriptWordPress
7 лет назад
uglion
Тихон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$300
5 дней
Escrow
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gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад