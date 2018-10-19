Плагин для загрузки мп3 треков на сайт

Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать название альбома и год выпуска, после чего можно будет загрузить первый файл и отредактировать название трека, которое будет отображаться в музыкальном плеере. Количество полей должно изменяться динамически, так как оно зависит от количества песен в альбоме.

Также подобный функционал необходимо организовать на клиентской части сайта, чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять свои альбомы и отправлять на утверждение администратору ресурса.

Результатом работы плагина должно быть добавление в запись после первого абзаца кода для яваскрипт плеера следующего вида:

Не знаю видно ли прикреплённую картинку, вот здесь на всякий случай разместил: http://russian.hiphop/addtracks.jpg