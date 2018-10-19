Есть JS калькулятор на основе его надо сделать на PHP (для проверки на серверной стороне). Детали кандидатам.
Плагин для загрузки мп3 треков на сайт
Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать название альбома и год выпуска, после чего можно будет загрузить первый файл и отредактировать название трека, которое будет отображаться в музыкальном плеере. Количество полей должно изменяться динамически, так как оно зависит от количества песен в альбоме.
Также подобный функционал необходимо организовать на клиентской части сайта, чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять свои альбомы и отправлять на утверждение администратору ресурса.
Результатом работы плагина должно быть добавление в запись после первого абзаца кода для яваскрипт плеера следующего вида:
Не знаю видно ли прикреплённую картинку, вот здесь на всякий случай разместил: http://russian.hiphop/addtracks.jpg
Выбранный исполнитель
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