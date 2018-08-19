Есть сайт (мобильная версия) основного сайта (б.д. одна - общая) Сейчас проблема, на мобильной версии, при оформлении заказа. На шаге выбора оплаты http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment возникает ошибка Fatal error: Class 'moneyorder' ...
Сменить 1 стр на сайте до завтра
Добрый день. Нужно сделать завтра до 12 часов по МСК:
Сменить вид стр. контакты (rtrf.ru/kontakty ) на на popap внешнего вида положения и размещения блоков как тут rf-models.ru/contacts/ только данные телефонов, адреса и фото сотрудников с должностями оставить со старой страницы. Страница должна открываться в форме popap выезжать сбоку и закрываться при клике на крестик или свободное пространство вокруг popup. Размер попап должен быть по ширине почти на всю ширину экрана.
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