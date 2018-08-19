Сменить 1 стр на сайте до завтра

$10
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Закрыт2 заявки145 просмотров

Добрый день. Нужно сделать завтра до 12 часов по МСК: 

Сменить вид стр. контакты (rtrf.ru/kontakty ) на на popap внешнего вида положения и размещения блоков как тут rf-models.ru/contacts/ только данные телефонов, адреса и фото сотрудников с должностями оставить со старой страницы. Страница должна открываться в форме popap выезжать сбоку и закрываться при клике на крестик или свободное пространство вокруг popup. Размер попап должен быть по ширине почти на всю ширину экрана.

7 лет назад
tribalmark
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров