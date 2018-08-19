Интеграция hybris со сторонней службой рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Есть необходимость отправлять имейлы из hybris через сторонний сервис например mailchimp через rest api или подобное (sftp?)

7 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров