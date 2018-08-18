Скрипт, работающий c API amoCRM, исполняемый по вебхуку из воронки

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Необходим скрипт на php, который будет отрабатывать по вебхуку, стоящему на создание Сделки на этапе

ТЗ здесь

AmoCRMPHP
7 лет назад
zhukov_sp
Сергей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров