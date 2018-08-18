Написать аналитическую программу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Написать программу которая должна анализировать статистику встреч футбольных команд, выдавать процент победы одной или другой команды исходя из статистики одного-двух сайтов. Но не должна брать в расчет прогнозы определенных букмекеров. 

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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