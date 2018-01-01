Парсинг на сайт Авито

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Необходимо добавить закладку – (поиск по авто )на фильтре в категории диски и шины 

Сайт с которого происходит парсинг указан в примере 1 wheel-size.com  

В примере 2 указан фильтр куда должны уходить данные

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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