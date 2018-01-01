Спарсить графики криптовалют в excel

Нужно спарсить в таблицы формата xls / xlsx значения цен пары USD/BTC с биржи Bitfinex.com и пары USDT/BTC с биржи Binance.com (обычное отображение графика в виде японских свечей)

2 файла - по биржам. 8 таймфреймов в каждом файле, по листам. Период один с 00:00 01.01.2018 по 23:59 16.08.2018. Итого максимум 16 таблиц, некоторые таймфремы могут отсутствовать, тогда их можно пропустить.

Каждая таблица содержит данные: дату, время по UTC и четыре значения цены - открытия, максимума, минимума и закрытия.

в цене знаков после запятой два, но не критично.

образец таблицы приложен.

Бонус за скорость.