Необходимо разработать поддержку нового синтаксиса для Javascript библиотеки CodeMirror для корректной подсветки подмножества Markdown'а который поддерживает Telegram. Публичная спецификация доступна по ссылке https://core.telegram.org/bots/api#markdown-style, но помимо этого надо еще делать подсветку некоторых частей синтаксиса которые понимает клиент: email'ы, ...
Спарсить графики криптовалют в excel
Нужно спарсить в таблицы формата xls / xlsx значения цен пары USD/BTC с биржи Bitfinex.com и пары USDT/BTC с биржи Binance.com (обычное отображение графика в виде японских свечей)
2 файла - по биржам. 8 таймфреймов в каждом файле, по листам. Период один с 00:00 01.01.2018 по 23:59 16.08.2018. Итого максимум 16 таблиц, некоторые таймфремы могут отсутствовать, тогда их можно пропустить.
Каждая таблица содержит данные: дату, время по UTC и четыре значения цены - открытия, максимума, минимума и закрытия.
в цене знаков после запятой два, но не критично.
образец таблицы приложен.
Бонус за скорость.
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