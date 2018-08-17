Высоко нагруженный парсер на node.js

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Требуется высоко нагруженный парсер на node.js 

Парсить надо асинхронно и много) 

После парсинга данные загружать в БД. 

Больше подробностей в скайпе.

Node.jsПарсинг данных
7 лет назад
Cen007
Роман 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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