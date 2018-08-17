Срочно нужен Wordpress full-stack разработчик доработать шаблон сайта

Срочно требуется Wordpress full-stack разработчик, который сможет обновить тему сайта в соответствии с новыми PSD. Сайт - http://stomavenue.ru. Обновленный внешний вид сайта в прикрепленных файлах к проекту. Нужно постараться сделать не переверстывая сайт полностью заново, напишите возможно ли это в комментариях к заявке. У вас должна быть возможность поработать в эти выходные.

Требования к кандидатам: