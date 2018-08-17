Срочно нужен Wordpress full-stack разработчик доработать шаблон сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка451 просмотр

Срочно требуется Wordpress full-stack разработчик, который сможет обновить тему сайта в соответствии с новыми PSD. Сайт - http://stomavenue.ru. Обновленный внешний вид сайта в прикрепленных файлах к проекту. Нужно постараться сделать не переверстывая сайт полностью заново, напишите возможно ли это в комментариях к заявке. У вас должна быть возможность поработать в эти выходные.

Требования к кандидатам:

  • не студия, не агентство, нужен фрилансер-одиночка
  • знание Wordpress на уровне программирования кастом тем и плагинов
  • кроссбраузерная адаптивная верстка по современным стандартам
  • умение сделать адаптивную верстку под все мобильные устройства без дополнительных PSD макетов
  • Javascript на уровне написания собственных скриптов для фронтенда
  • соблюдение сроков, онлайн в оговоренное время
JavaScriptWordPress
7 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется внести правки по сайту

    http://kotel-spb.com Требуется внести следующие правки по сайту .   1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор: На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ анкор #key 2. Перевести ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить страницу thx page и привязать к формам

    Есть сайт: https://koloro.ua/ На сайте присутствует ряд форм для обратной связи: http://prntscr.com/kjrhc0 http://prntscr.com/kjrhhd http://prntscr.com/kjrhm4 http://prntscr.com/kjrhx3 http://prntscr.com/kjri0v http://prntscr.com/kjribu и т.д. Также, присутствуют формы в каждом проекте из раздела ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расширить структуру сайта и внести изменения в базу данных

    Делается сайт: http://katasis.com/ На данном этапе нужны изменения для раздела: http://katasis.com/service Структура готовящегося раздела: https://k9665x.axshare.com/prototype/login/k9665x пароль - KSSF Всего 4 типа услуг с категориями и подкатегориями. В самой ...

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    $1000

    Нужно разработать интернет магазин по продаже металлоконструкций (ограждений, лестниц, ворот и т.п.) Требования: - личный кабинет - полноценная корзина - скидки - добавление в сравнение - добавление в закладки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание мобильной версии сайта

    Необходимо создать качественную мобильную версию для сайта бытовой техники (верстка + дизайн) www.tradebox.dn.ua c удобной навигацией, высокой скоростью загрузки страницы, возможностью покупки товара через корзину. Для примера можно рассматривать сайт rozetka.com.ua. , но у нас будет меньше ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Связать форму с лендинга с Гугл таблицей.

    Нужно сделать так, чтобы при заполнении формы на лендинге, данные с заявки приходили не на почту, а загружались в Гугл таблицу.Нужно поля с формы привязать к полям гугл таблицы и лить по АПИ туда.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки сайта на Magento

    Есть сайт по корпусной мебели. Нужно будет почистить код html-страниц (сделать легче, чтобы быстрее загружались), отрисовать несколько десятков лендингов по ТЗ, еще кое-какие доработки по мелочи.

    HTMLMagento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на битриксе

    Перенести раздел со старого сайта на новый. Шаблон реализован таким образом, что контентщик не справиться, надо программист. Для вывода имеющихся текстов на старом сайте необходимо править шаблон вывода информации на новом - для понимающих ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется помощь по доработке сайта

    Добрый день! Сайт http://shutok.ru Создан на основе phpbbex 2.0.4 (phpBB 3.1.9) Переформулирую задачу: Страницу форума можно условно разделить на две части: ленту сообщений форума и форму отправки, включающую в себя прямоугольник ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад