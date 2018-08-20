Разработка интернет магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок302 просмотра

Нужно разработать интернет магазин по продаже металлоконструкций (ограждений, лестниц, ворот и т.п.)

Требования:

- личный кабинет

- полноценная корзина

- скидки

- добавление в сравнение

- добавление в закладки

- живой поиск

- купить в один клик

- адаптивность

- управление баннерами

Заявки только с опытом и отзывами!

7 лет назад
anatoliykob
Анатолий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$1000
5 дней
Исполнитель отлично справился с задачей. Работы выполнены качественно, в сроки, все правки вносились оперативно. Хорошая работа, рекомендую!
Спасибо за интересный заказ, четкая постановка задачи и мгновенная оплата, приятно было работать!

Заявки фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
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